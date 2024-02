Dos horas antes de que Ángel de Brito saliera al aire con LAM, Lali Espósito blanqueó sorpresivamente su noviazgo con Pedro Rosemblat en Instagram, conductor y militante peronista con quien afrontaba rumores de romance desde diciembre pasado.

Con las imágenes de la artista y el conductor en pantalla, el conductor reveló la pícara charla que tuvo con Lali, tras encontrarla inesperadamente cuando ambos volvían de sus vacaciones en Uruguay.

LA PÍCARA CHARLA DE ÁNGEL DE BRITO CON LALI SOBRE PEDRO ROSEMBLAT

“El otro día cuando nos dio la nota dijo ‘no es un novio, es un vínculo’. Ayer llego al Buquebus y estaba Lali Espósito. Miro a su lado y estaba Pedro, estaban tomando una gaseosa, un agua”, contó Ángel de Brito en LAM.

Y continuó: “Hoy ya blanqueó en sus redes. Subió fotos. Yo esto no lo iba a contar… La vio todo el mundo en el Buquebus y nadie los fue a molestar”.

Acto seguido De Brito reveló la pícara frase que le dijo Lali, al ser vista con Pedro Rosemblat por el periodista: “Cuando me acerco a saludarla, me dice, muy Lali, ‘¿sabías que es mi novio?’. Y él me dice ‘yo tampoco’… Pasaron una semanita en Uruguay”.