A nueve meses de distanciarse de su padre, Jorge Rial, y de su hermana, Rocío, Morena pasó por el programa de Carmen Barbieri y habló de su dura historia de vida.

Luego de sostener que no descarta una reconciliación con el conductor, Morena habló en durísimos términos de Silvia D’Auro y reveló si está en contacto con su madre biológica, Azucena.

“Rocío llegó al año a casa. A mí me adoptan desde que estaba en la panza. Se trajeron a la señora que me tuvo a Buenos Aires. Cuando nací, me dieron directamente a Silvia, no a esta mujer”, compartió More en Mañanísima.

Acto seguido, arremetió contra su madre adoptiva, Silvia, en quien no encontró el amor: “Creo que la frustración de no haber tenido a su hijo hace que no nos quiera a nosotras. Ella no está bien de la cabeza, y no la entiendo. Hace 12 años que no me hablo”.

MORENA RIAL HABLÓ DE SU VÍNCULO CON SU MAMÁ Y SU PAPÁ BIOLÓGICOS

“¿Con tu mamá biológica te ves?”, le preguntó Barbieri a Morena. Y ella le respondió: “No. Con ella hablo poco y nada. No la conozco”.

“Me hablo con el que es mi papá y con uno de los hijos de ellos, con mi hermano. Son de Tucumán. El nene es un amor. Tiene 15 años. Hay más hermano, pero no tengo relación”, detalló Morena Rial, abriendo su corazón en cámara, sensibilizada.