A pocas horas de haber blanqueado su separación de Luciano Castro, la producción de A la tarde se comunicó con Flor Vigna para saber cómo se encuentra en medio de este difícil momento y la cantante fue sincera con sus sentimientos.

“La producción habló con Flor. Le preguntaron cómo estaba ella con el tema de Luciano y respondió: ‘no separamos con mucho amor y respeto hace ya un tiempo. Lo mantuvimos en secreto’”, comenzó diciendo Cora Debarbieri en el programa de América.

El videoclip que grabaron juntos. (Fuente: Captura YouTube/flor Vigna)

“‘Nos amamos mucho, pero ya estábamos haciendo muchos malabares parar sostener nuestra relación’”, agregó, en palabras de la joven. Y cerró: “‘Fueron dos años y medio hermosos, súper sanos y libres’”.

FUERTE TEORÍA SOBRE QUÉ HABRÍA DESENCADENADO LA SEPARACIÓN DE FLOR VIGNA Y LUCIANO CASTRO

Luego de que se barajan varias hipótesis sobre las razones que desencadenaron la sorpresiva separación de Flor Vigna y Luciano Castro, Cora Debarbieri dio que hablar al contar qué factores habrían sido determinantes en esta ruptura.

“Yo digo que era algo que se veía venir porque la información a la que yo pude acceder, por lo que hablé con el entorno de todos los involucrados, es que Flor nunca pudo incluirse –por un tema de ella- dentro de lo que es la familia”, comenzó diciendo la panelista de A la tarde.

“Nunca aparecía en eventos familiares, pero por decisión de Flor, no porque la hagan a un lado. De hecho, siempre se preguntaban ‘¿qué pasa que Flor no está acá con nosotros?’. Los nenes tenían muy buena relación con Florencia, pero no sé si eso era recíproco”, agregó.

Y cerró, tajante: “Me parece que Flor estaba como muy enfocada en su carrera musical y no salía de ahí. Como que tenía muy claro su camino y hacía agua en otros aspectos que eran importantes en la vida de Luciano Castro”.