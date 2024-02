Si bien Flor Vigna ya dio algunas declaraciones a distintos medios después de anunciar en las redes que se separó de Luciano Castro tras dos años y medio de amor, el actor dio que hablar con su reacción cuando le preguntaron por este tema.

Después de que se especulara con varias hipótesis sobre las razones de la ruptura, las cámaras de LAM registraron el momento en el que Luciano llegaba al Teatro Lido de Mar del Plata (donde todas las noches se presenta con la obra El Beso).

Foto: Captura (América)

Allí, ante la consulta sobre cómo está después del posteo de Flor, Castro optó por no ahondar en su presente sentimental y entrar a la sala lo más rápido posible, evitando dar detalles de cómo se encuentra anímicamente.

Horas antes, Vigna había dado a conocer que su noviazgo con Luciano llegó a su fin: “Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir”, fue el mensaje que eligió para dar a conocer este momento que vive la –ahora- expareja.

FUERTE TEORÍA SOBRE QUÉ HABRÍA DESENCADENADO LA SEPARACIÓN DE FLOR VIGNA Y LUCIANO CASTRO

Luego de que se barajan varias hipótesis sobre las razones que desencadenaron la sorpresiva separación de Flor Vigna y Luciano Castro, Cora Debarbieri dio que hablar al contar qué factores habrían sido determinantes en esta ruptura.

“Yo digo que era algo que se veía venir porque la información a la que yo pude acceder, por lo que hablé con el entorno de todos los involucrados, es que Flor nunca pudo incluirse –por un tema de ella- dentro de lo que es la familia”, comenzó diciendo la panelista de A la tarde.

“Nunca aparecía en eventos familiares, pero por decisión de Flor, no porque la hagan a un lado. De hecho, siempre se preguntaban ‘¿qué pasa que Flor no está acá con nosotros?’. Los nenes tenían muy buena relación con Florencia, pero no sé si eso era recíproco”, agregó.

Y cerró, tajante: “Me parece que Flor estaba como muy enfocada en su carrera musical y no salía de ahí. Como que tenía muy claro su camino y hacía agua en otros aspectos que eran importantes en la vida de Luciano Castro”.