Luego de que se barajan varias hipótesis sobre las razones que desencadenaron la sorpresiva separación de Flor Vigna y Luciano Castro, Cora Debarbieri dio que hablar al contar qué factores habrían sido determinantes en esta ruptura.

“Yo digo que era algo que se veía venir porque la información a la que yo pude acceder, por lo que hablé con el entorno de todos los involucrados, es que Flor nunca pudo incluirse –por un tema de ella- dentro de lo que es la familia”, comenzó diciendo la panelista de A la tarde.

“Nunca aparecía en eventos familiares, pero por decisión de Flor, no porque la hagan a un lado. De hecho, siempre se preguntaban ‘¿qué pasa que Flor no está acá con nosotros?’. Los nenes tenían muy buena relación con Florencia, pero no sé si eso era recíproco”, agregó.

Y cerró, tajante: “Me parece que Flor estaba como muy enfocada en su carrera musical y no salía de ahí. Como que tenía muy claro su camino y hacía agua en otros aspectos que eran importantes en la vida de Luciano Castro”.

EL ÚLTIMO POSTEO QUE FLOR VIGNA LE HABÍA DEDICADO A LUCIANO CASTRO ANTES DE LA SEPARACIÓN

Luego de las repercusiones que despertó Flor Vigna al anunciar su sorpresiva separación de Luciano Castro en las redes, los medios se hicieron eco de las últimas novedades de esta historia de amor que llegó a su fin después de casi 2 años y medio.

Y si bien aún se conocen los detalles de esta ruptura en profundidad, la cantante decidió quedarse con algunos recuerdos de su ex en Instagram. Uno de ellos es el profundo y romántico mensaje que le había dedicado al actor a fines del año pasado.

Foto: Captura de Instagram (@florivigna)

“Mi compañero de aventuras. Gracias por enseñarme un amor tan libre, tan suelto Por abrirme la cabeza y por conquistar por completo mi corazón”, había dicho Flor el 31 de diciembre de 2023 junto a uno video de ellos a pura complicidad. Y cerró, a corazón abierto: “Me tenés embobada. Quiero un 2024 y todos los que siguen con vos”.