Mica Viciconte, felizmente en pareja con Fabián Cubero, habló acerca de la posibilidad de volver a ser mamá con el exfutbolista. Juntos, ya tienen a Luca Cubero. Además, él con su ex, Nicole Neumann, también es padre de Indiana, Allegra y Sienna.

Durante la emisión de Ariel en su salsa, discutieron la etimología del nombre árabe Jariza, ya que Ariel Rodríguez Palacios estaba cocinando shawarma con pan de pita casero. Entonces, descubrieron que el Jariza hoy por hoy está muy de moda en España. Por eso, sus compañeros le preguntaron a Mica si, en caso de tener una hija con Fabián, elegiría llamarla así. “El nombre me gusta”, admitió la panelista, tomando nota.

“No hay nada, tampoco me pongo ningún plazo para volver a ser mamá. Tengo un chico chiquito todavía para tener un bebé”.

Sin embargo, aclaró que, pese a que le encantaría volver a ser mamá, con su pareja no están en la búsqueda. “Igual, ahora no estoy en nada, eh. No hay nada, tampoco me pongo ningún plazo para volver a ser mamá. Tengo un chico chiquito todavía para tener un bebé”, cerró Mica, encantada con el nombre Jariza, pero aclarando que, por ahora, no agrandará su familia.

POR QUÉ LA EXABOGADA DE FABIÁN CUBERO HUNDIÓ A POROTO Y A MICA VICICONTE

Anamá Ferreira fue al grano al preguntarle si Fabián Cubero había inducido sus fuertes declaraciones al aire en A la Barbarossa, y Lidia Rosenstein fue contundente sobre la manipulación del novio de Mica Viciconte ¿y ella?

“De algún modo hubo una situación en el juzgado que llevaba denuncias, y nuevas denuncias, y hay cosas que no corresponde charlar acá”, comenzó.

“La inducción está dada porque cuando uno recibe, recibe y recibe tanta información tan fea, en un momento dice ‘yo soy la paladín que tiene que salvar a la niña’. Y no”.

“La niña tiene una mamá y un papá que la aman, y lo único que hice fue tomar esto que me tiraron y abrir la boca donde no debía, sobre lo que no debía. Por eso me retracto y disculpo públicamente con la señora Nicole Neumann”, sentenció categórica la exabogada de Cubero.