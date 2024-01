A pocos días de haber renunciado por voluntad propia a la casa de Gran Hermano 2023, Carla De Stefano apuntó contra el programa, al que tildó de “perverso”. También, contra el canal donde se emite, Telefe, y fulminó a los panelistas de El Debate de Gran Hermano.

Acto seguido, se arrepintió y pidió disculpas por sus tremendos dichos. “Quiero pedir perdón a la producción de GH, a Telefe, a todos, porque mi intención de este video no es hacerme la víctima, pero sí contarles que me vi desbordada cuando leí tantos comentarios tan horribles de gente que no me conoce, hablando muy mal de mí en mi página de decoración que nada tiene que ver con mi cuenta personal”, aclaró en Instagram.

“Me sentí desbordada, muy deprimida, al borde del llanto. Realmente, le hablé a uno de los chicos que nos maneja las redes para decirle que por favor conteste algo y por eso la respuesta por ahí no fue la más feliz. Pido disculpas si se ofendió alguien, no fue mi intención”.

Carla de Gran Hermano 2023 en Bendita.

Además, explicó qué la llevó a criticar tan duramente a todos los que hacen en reality. “Me sentí desbordada, muy deprimida, al borde del llanto. Realmente, le hablé a uno de los chicos que nos maneja las redes para decirle que por favor conteste algo y por eso la respuesta por ahí no fue la más feliz. Pido disculpas si se ofendió alguien, no fue mi intención. Cuando al otro día me di cuenta lo que habían escrito con detalles, lo saqué inmediatamente porque no estuvo correcto. Me desbordó. No estoy acostumbrada”, sumó, mirando hacia la cámara, revelando que ella no habría escrito el comentario.

Y se despidió reivindicando el trabajo de producción. “Yo con la producción de GH estoy súper contenta y agradecida. La verdad es que son amorosos, los conozco a todos y son un amor. Si alguien ofendió, voy a pedir perdón”, cerró, contundente.

¿QUÉ HABÍA DICHO CARLA DE STEFANO SOBRE GRAN HERMANO 2023?

“Gran Hermano es un reality, el cual Telefe edita para generar contenido. Según la edición, tienen el poder de convertir a una persona en un ángel o en un demonio. Increíble que crean todo lo que ven y que tenga que aclararlo, denota una inocencia y credulidad propia de un niño”, sentenció la exparticipante, visiblemente enojada.

“Es todo un negocio del canal y mi renuncia fue justamente por estas causas, además de internas nefastas. Ustedes tomándose el tiempo para criticarme desde el anonimato de un celular, terminan actuando peor que lo que están criticando. Esto es un negocio de venta de deco y muebles a precios increíbles. Lo de Gran Hermano es un programa de televisión perverso que les vende lo que ustedes consumen y los manipula con opiniones de pseudo analistas, como exvedettes, travestis, exbotineras y demás”, había dicho, sin filtro.