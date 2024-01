Mónica Gutiérrez, reconocida periodista y conductora, tiene tres hijos con su marido Alejandro Gawianski, Greta, Ian y Azul. Lo que llama la atención es el estilo de vida de la más grande, Greta, que se define como “nómade digital” y, si bien mantiene un perfil bajísimo, puertas para adentro crece a pasos agigantados en su carrera.

La joven, que trabaja mientras viaja por el mundo, se especializó en diseño estratégico de negocios y ganó una gran experiencia en metodologías ágiles, productos digitales y tecnología blockchain.

Además, en su perfil de LinkedIn dice que le interesa la sostenibilidad y la tecnología. Además, se supo que está muy comprometida con proyectos de acción climática. Actualmente, forma parte de Global Shapers. ¡Una genia!

Greta y Azul.

Azul, Greta y Mónica.

LA REACCIÓN DEL ESPOSO DE MÓNICA GUTIÉRREZ QUE APARECIERA DESNUDO EN TV EN VIVO

“Él no se enteró, porque yo tampoco me di cuenta cuando estaba al aire, hasta que un momento una productora me puso un stop y me preguntó si quería aclarar algo. Yo no entendía qué tenía que aclarar, hasta que me dijo que el blooper se viralizó”, precisó Mónica Gutiérrez.

“Cuando me di cuenta me saltaron lágrimas, no entendí si eran de llanto o de risa”, se sinceró.

“Decí que es mi marido y el padre de mis tres hijos. Pobre, tuvo un bautismo de fuego en las redes”, agregó sin saber todavía cómo tomar lo que le pasó”, concluyó Mónica sobre su esposo, Alejandro Gawianski.