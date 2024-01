Cuando Florencia Vigna le confesó a Ciudad que el tema Picaflor estaba dedicado a Nicolás Occhiato abrió la caja de pandora, ya que primero apuntó contra Florencia Jazmín Peña por haberla traicionado como amiga con su por entonces novio, sino también que tuvo una escandalosa discusión con Noelia Marzol.

“Necesito pedir perdón, soy una bolú, estuve muy mal, me quise hacer la chistosa y me salió mal. Asumo todos mis errores, prometo aprender de todo esto”, comenzó la cantante su descargo en Stories.

Entre lágrimas, la jurado del Bailando 2023 continuó: “Ya le pedí perdón a Noe, y encima ella fue hermosa, porque me escuchó, hasta me aconsejó”.

Flor Vigna.

EL FUERTE MEA CULPA DE FLOR VIGNA TRAS LA DISCUSIÓN CON NOELIA MARZOL

En ese punto, Flor hizo un fuerte mea culpa: “Quiero pedir perdón. Creo que mi mayor error es mezclar el pasado con el presente.

“A veces pienso que ya me curé de cosas viejas, y no, la vida me demuestra que no. Prometo aprender”, enfatizó.

Foto: Captura (América)

Al final, Flor Vigna insistió en ofrecerle disculpas a Noelia Marzol y se refirió a la definición del Bailando 2023: “Le pido perdón a Noe y a todos... Quiero que esto no joda el sueño de mis amigos, porque Jony y Damasia son muy importantes para mí, y hoy es un día muy importante para ellos.

“Así que, pido perdón, de verdad, me da mucha vergüenza lo mal que estuve. Perdón, voy a aprender, juro que voy a aprender”, sentenció.