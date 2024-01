Lio Pecoraro y Fernando Piaggio hablaron largamente con Peteco Carabajal tras un gesto que tuvo hacia la vicepresidenta Victoria Villarroel y eso los llevó a hacerse eco sobre el despido de Ariel Gutiérrez, el legendario conductor del Festival de doma y folklore de Jesús María.

De esta manera, los conductores de El run run del espectáculo (Crónica) hablaron en vivo con Ariel, que contó que junta cartones para vivir. “No sabía que manifestar o exponer en el muro de una red social tuviera tanta repercusión”, se sorprendió el locutor nacional.

“Hay gente que me pide el CBU o el alias para depositarme ayuda. Yo siempre fui un laburante y toda la vida me gané el pan trabajando dignamente”, explicó Ariel, que recordó que hace 35 años, en medio de la híperinflación, no tuvo problema en salir a vender pan casero por las calles de Villa María.

POR QUÉ EL CONDUCTOR DEL FESTIVAL DE JESÚS MARÍA TUVO QUE COMENZAR A TRABJAR DE CARTONERO PARA SOBREVIVIR

“En ese momento era conductor del festival, y con eso no se pierde ni el apellido ni la popularidad por hacer una tarea o la otra. Es simplemente poder trabajar y ganarse la vida”, analizó Gutiérrez.

A la hora d explicar las causas de su salida del festival tras tantos años, Ariel Gutiérrez explicó que “dejaron de convocarlo para conducir el festival”. “Creo que la gente me está brindando su apoyo en las redes sociales, y cada enero voy aumentando en miles mis seguidores porque me extrañan”, agregó, y contó que se siente “muerto en vida” porque el despido le dejó “secuelas psicológicas”.

“Ni puedo dormir cuando llega enero. Pensé que lo había superado después de tantos años, desde el 2017, pero la gente me pregunta si estoy viendo el festival de Jesús María y yo estoy haciendo otras cosas. Vengo de un colegio técnico del norte de Córdoba donde me dieron herramientas para ganarme la vida, No es solo que junto cartones en la calle”, concluyó.

