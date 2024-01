En medio de la preocupación por la salud de Ezequiel “Pocho” Lavezzi, que habría sido internado nuevamente para tratarse contra sus adicciones, Juan Etchegoyen reveló que antes de esta situación habría sufrido una estafa millonaria que lo tiene totalmente “atormentado”.

“Lo tiene angustiado y deprimido un tema de dinero. Él mismo me lo confirmó. Fue lo que más lo preocupó en el último tiempo, es algo que lo atormenta”, aseguró el comunicador en Mitre Live remarcando que lo que más le duele al exfutbolista es que un amigo lo haya traicionado por dinero.

“Tiene que ver con una cifra de dinero importante que nunca cobró y lo que pasa con eso es que esa estafa que habría sufrido la sufrió de un amigo, a él eso le dolió muchísimo y todavía no puede superarlo. No voy a ahondar en detalles, pero tengo el nombre de la persona que lo habría estafado y todos los datos”, sumó Juan, preciso, subrayando que todavía no revelará su identidad.