Mientras China Suárez disfruta de su noviazgo con Lauty Gram en Punta del Este, la ex del cantante, Madison Segreti, apunta muy fuerte contra la actriz y cantante. Sorpresivamente, reveló que fue “muy mala” con ella y que la quiso “apurar”, amenazándola con pegarle adelante de todos.

“¿China Suárez te quiso pegar?”, le preguntaron. “Yo no soy de hablar del tema porque sé diferenciar las cosas que pasan en la relación. No es algo que yo quiera contar para ir escalando. No voy a negar que es una mujer hermosa pero esto, en realidad, pasó hace meses. Había testigos, yo no soy problemática pero tampoco estoy para cubrirle el orto a nadie”, expresó, picante.

“Yo no tengo problema con él, le deseo lo mejor, siempre fue y será así, fue una persona importante. Pero ella, puntualmente, conmigo fue muy mala”, expresó Madison, sin filtro.

Antes de cerrar, Madison contó un fuerte cruce que tuvo con China adelante de todos.

“Sí, esa secuencia que se dijo fue verdad. Me quiso apurar, también a mi hermana, nos quiso sacar. ‘Sáquenla de acá que la cago a piñas’, dijo en varias ocasiones”.

"Sí, esa secuencia que se dijo fue verdad. Me quiso apurar, también a mi hermana, nos quiso sacar. 'Sáquenla de acá que la cago a piñas', dijo en varias ocasiones. No fue solo una vez, ella tiene 31 años y yo tengo 18″, cerró, redoblando la apuesta. ¿Recibirá respuesta?