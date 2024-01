Jimena Barón viajó a Necochea con su hijo, Momo Osvaldo, y su novio, Matías Palleiro, para disfrutar de unas vacaciones en la playa a puro relax. Mientras ella se broncea, su hijo vende los collares y las pulseras de mostacillas que hace con sus propias manos.

“Buen día, acá en la oficina”, expresó la cantante, divertida, al pie de una foto que compartió a través de sus stories de Instagram, que muestra cuatro collares que había hecho Momo, de diversos colores y con dijes especiales, como de caritas sonriendo.

Acto seguido, reveló cómo le fue en su primer día como vendedor ambulante en la playa. “Arrancando de cero porque el pibe vendió todo”, sumó Jimena junto a otra imagen que la muestra colaborando en la confección de los accesorios que su hijo comercializa durante el viaje. ¡Hizo negocio!

LA POSTURA DE JIMENA BARÓN TRAS LA AGRESIÓN A LALI POR DECIR LO QUE PIENSA

“Eso me parece horrendo de ver y me llevó a mí a tener una postura más neutral porque no tengo ganas de recibir agresiones”, agregó Jimena.

“No es gratis para el que tiene mucha exposición expresarse y fumarse que te agredan. Yo aprendí a cuidarme en ese sentido y a elegir mis guerras. Yo antes salió por todo, a decir lo que pensaba y me morfaba mucha violencia. Ahora, cuando siento que no tengo algo muy importante para decir, no opino”, finalizó Barón.