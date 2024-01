Los picantes comentarios que China Suárez (31) recibió en Instagram, luego de postear fotos con un osado look rosa barbiecore, le generaron tal bronca que hizo un fuerte descargo, que a su vez motivaron las ácidas críticas de Paula Varela.

“Se vistió de rosa con un moñito y le dijeron que estaba pavota porque ya tiene tres hijos”, puso en contexto la panelista de Socios del Espectáculo sobre la polémica de la flamante novia de Lauty Gram (22).

En cuanto al comunicado que hizo la China, la periodista fue incisiva: “Me gusta que lo haya escrito ella porque queda muy claro que cuando se separó, y todo lo de Wanda Nara, no lo escribió ella”.

El posteo de China Suárez.

“¡Miren lo mal escrito que está en tiempos y verbos! Está toda mal la puntuación, las comas. Está todo mal”.

“Con todo respeto igual. Me encanta porque ella escribe como habla, como la Xipolitakis. Y está bien, no hay problema, pero después no digan que aquella pancarta feminista la escribió ella cuando fue lo de Wanda y Mauro Icardi, porque claramente no era. No es la misma pluma”, cerró Paula Varela picante con China Suárez.

El posteo de Flor Freijó que replicó China Suárez.

LA REFLEXIÓN DE RODRIGO LUSSICH TRAS LA CATARSIS DE CHINA SUÁREZ

En la misma tónica, también Rodrigo Lussich fue al hueso contra la China Suárez: “Si querés vivir tu vida y sos libre, te bancás salir con un pibe más chico, ponerte la ropa que quieras, ¿por qué tenés que decir que no te molestes porque sos libre? Si sos libre no tenés que reafirmar y aclararlo”.

“Se libre y que no te joda. Porque sino vivís de los haters, de lo que le dicen, que la insultan. Hacete cargo, viví tu vida, y no lo pongas en el Instagram, amiga”, continuó el conductor de Socios del Espectáculo.

“Demasiada aclaración. Si sos libre, se libre y no se lo aclares a nadie”, sentenció Rodrigo Lussich.