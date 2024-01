El inicio de un nuevo año le sirve a mucha gente para hacer un balance de la etapa terminada y por eso Celina Rucci contó que la leucemia que puso en riesgo su vida durante 2020 volvió a poner a prueba una vez más.

“Otro año, otra etapa superada”, escribió Celina en un posteo de Instagram en el que compartió un “carrete” de imágenes. “Este 2023 fue bastante duro, pero sirvió para superarme otra vez”, agregó, en referencia a su resiliencia.

El posteo de Celina Rucci en las redes tras superar a la leucemia por segunda vez (Foto: Instagram @celinarucciok) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Esta enfermedad me volvió a poner en stand by, hubo momentos de mucha incertidumbre, miedo y dolor, pero siempre abundó la esperanza y saqué fuerzas que nunca me imaginé tener”, confesó la modelo y conductora, que está en pareja con el cirujano Federico Girardi.

Leé más:

Celina Rucci habló de su lucha contra la leucemia, se refirió a la salud de Wanda Nara y generó polémica

CELINA RUCCI LLEVÓ TRANQUILIDAD A SUS SEGUIDORES TRAS AFIRMAR QUE LA LEUCEMIA VOLVIÓ A PONERLA A PRUEBA

“Este fin de año y comienzo del nuevo quiero dedicarle este posteo a todos aquellos amigos que están atravesando por circunstancias desafortunadas, a ellos y a las personas que los rodean”, agregó Celina en el mismo posteo.

“Darles todo mi amor y pasarles un poco de esperanza. Porque ¿qué sería de esta vida si no tenemos esperanzas?”, redondeó el mensaje, y cerró con un contundente “Fuck 2023, Hello 2024″.

El posteo de Celina Rucci en las redes tras superar a la leucemia por segunda vez (Foto: Instagram @celinarucciok)

Tras compartir muchas fotos de su recuperación, siempre con una sonrisa, Celina recibió muchos mensajes de seguidores y amigos preocupados, por lo que decidió hacer una aclaración en sus stories. “Perdón, no los quise preocupar, mi último posteo fue mi 2023, hoy estoy sana y muy agradecida de esta nueva oportunidad. Feliz 2024″, reiteró en una imagen en la que se la ve en paz frente a un espectacular amanecer.

Leé más:

Celina Rucci criticó la demora en diagnosticar la leucemia en la Argentina