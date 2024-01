Duki y Emilia Mernes, sin dudas, una de las parejas más consolidadas del mundo de la música, celebraron las fiestas, Navidad y Año Nuevo, juntos y rodeados de sus seres queridos.

Siempre muy cariñosos, se filmaron dándole la bienvenida al 2024, con copita en mano y muy cariñosos, y deseándoles a sus fieles seguidores que tengan un espectacular 2024.

“Feliz año a todos”, escribió la artista, al pie del video que compartió a través de su stories, en el que la muestra hablándole a la cámara mientras su novio, además de hacer todo tipo de gestos, le da tiernos besos en la mejilla. ¡Acaramelados!

QUÉ LE PASÓ A ROMA, LA PERRITA DE EMILIA MERNES Y DUKI

“La pasé re mal”, continuó Emilia Mernes, preocupada por la pequeña Roma.

“Hoy ya está mejor. Se intoxicó mal. Hoy le dan el alta. Pero anoche no me podía dormir por la adrenalina por estar vendiendo esos shows increíbles y porque no tenía a mi compañera en casa. Era un vacío. Una mezcla de sentimientos”.

Retomando la pregunta inicial de Andy, Emilia apuntó: “No es todo lo laboral, que te vaya increíble. Que yo lo valoro muchísimo y lo agradezco toda mi vida porque trabajé mucho por esto. Me rompí demasiado el lomo. Pero no me sentía completa porque había una parte de mí que me faltaba, que era mi compañera”.