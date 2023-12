Siempre buena onda con sus fanáticos, La Joaqui respondió a todas las preguntas que le hicieron a través de sus stories de Instagram y no le dio la espalda a quien quiso saber si su mejor amigo, El Noba, que falleció en junio del año pasado, alguna vez sintió que podía ser algo más.

“¿El Noba te gustó en algún momento?”, le consultaron a la artista. “No, chicos, jamás. Nosotros nos conocíamos tanto, lo he visto mandarse tantas cagadas, ponerse en pedo, todo, que jamás me podría gustar. Era como mi hermano para mí”, sentenció La Joaqui, sin dejar lugar a duda.

Antes de cerrar, reveló que en tan solo una oportunidad se sintió atraída por un colega. “Solo una vez en la vida me pasó de tener feeling real, amoroso, con alguien con quien hice música. Pero justamente no con Lauti. Lauti era mi mejor amigo. Sé que les encantaría que haya mucho más chisme que eso, pero fin”, sentenció, misteriosa.

QUÉ DICE LA LETRA DE JERMU, EL POLÉMICO TEMA DE LA JOAQUI

“Quiero que seas mi baby aunque no seas Young Miko,

te veo en la esquina fumando porrito.

Quiero un pedacito de ese culo rico,

estás mejor conmigo que con ese tipo.

Sé que a vos te gusta cuando te ponés nerviosa,

cuando (Ah)Baby, yo me mojo cuando (Ah, ah),

todo’ mi’ sonido’ son verdad (La Zowi, puta)”, dice parte de la canción, signada por gemidos de todo tipo.