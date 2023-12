En medio de la gala de nominación de Gran Hermano 2023, Santiago del Moro mostró cómo fue la visita de Juliana “Furia” Scaglione al confesionario, donde se mostró mucho más animada tras la dura sanción que recibió por el escándalo del “cachetazo” con Williams López.

“Yo lo que estoy notando es que se me están acercando, tratando de hacer alianzas como por ejemplo Licha, Sabrina. Ayer estuve hablando con ella y como que quieren apaciguar las cosas porque saben que, si me pongo en el papel de líder respecto al afuera, las tienen de perder terriblemente”, le dijo la participante a “Big”.

“Solamente por especulación porque piensan que yo afuera soy fuerte”, dedujo Furia, aunque planteó sus dudas. “Yo estoy recontenta que pasé dos placas, pero siento que las paso por muy poco porque siempre soy la última a la que llaman”, explicó.

FURIA PLANTEÓ UNA ESTRATEGIA PARA DESHACERSE DE ISABEL Y SABRINA EN GRAN HERMANO

“Entonces tampoco me puedo hacer la brava por pensar que tengo seguidores afuera, porque es como que siento que estoy siempre al límite”, señaló. De todas formas, la participante se mostró mucho más confiada y hasta se atrevió a plantear una estrategia.

“Ya haber hablado con Sabrina y con Licha ayer, me deja en un estado más arriba. Me di cuenta que estoy más arriba. Son falsos y caretas, y por más que la gente me vea hablándome con ellos, yo sé quiénes son. Lo tengo que hacer porque vivo acá adentro, pero no significa que los apoye o que piensen que están conmigo”, advirtió.

“Me di cuenta que si te acercás a Licha, Sabrina e Isabel, la señora, se ponen como locas. Están re enamoradas del chabón. Para mí es una estrategia a jugar. O sea, si me acerco a Licha es para hacerlas mi… a estas dos. No hay otra”, cerró la participante, dando a conocer lo que serían sus próximas movidas para movilizar la casa.

