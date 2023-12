Reencontrarse con un conocido en Gran Hermano 2023 es una lejana posibilidad para los 22 participantes que entraron en la casa, pero si de los dos protagonistas uno viene de otro país la cosa toma otro color y genera, por lo menos, sospechas como pasó con Joel y Rosina.

El azafato y la participante uruguaya protagonizaron un tenso diálogo que comenzó en la zona del quincho y se extendió por casi quince minutos en el que los participantes manifestaron conocerse “de antes” mientras él le reprochaba las “muchas relaciones” que se le atribuyen a ella.

Gran Hermano 2023 foto general de los participantes (Foto: captura Telefe / Gran Hermano 2023)

“Tipo, pensé por qué está acá... Es la segunda vez que el destino, tipo así”, comenzó diciendo Joel, pero Rosina lo interrumpió recordando: “Boludo, habíamos quedado en un pacto”, en referencia al acuerdo que habían sellado al entrar al reality.

Leé más:

Gran Hermano 2023: cuál fue la sanción a Juliana “Furia” Scaglione tras el cachetazo a Williams López

CÓMO FUE EL PACTO QUE HICIERON JOEL Y ROSINA ANTES DE ENTRAR A GRAN HERMANO

“Ayer Alan le dijo a todo el país que le gustaba Deni y vos te viniste conmigo. Yo no tengo ningún problema que estés con nadie, vos sabiendo lo que había pasado afuera te pusiste a jugar. Yo hoy no quiero nada con vos, ayer me sentí muy incómodo”, le reprochó Joel a la joven.

“Pasó hace meses lo nuestro, lo mínimo que haría es entender por qué esa persona está acá. Creo que te moviste muy mal y me sentí muy incómodo. Ninguno de los que está acá sabe la historia que hubo, hacete cargo de lo que haces”, agregó el azafato ante la cara de disgusto de Rosina.

“¿No dijimos de hablar todo afuera?”, le preguntó Rosina, y ante la respuesta afirmativa de Joel, dijo “¿Y entonces? No es el momento”. “A mí no me gusta exponer mis cosas privadas. Me viste y flasheamos los dos porque no podíamos creerlo”, agregó la joven.

“Creo que fuiste muy imprudente sabiendo lo que nos pasó afuera, acá te relacionaste con cuatro personas emocionalmente”, reiteró Joel, y ante la incredulidad de Rosina, agregó: “Sí, con Alan, con Nico, con Lucía. Generaste una situación incómoda mía con ellos”, agregó.

Leé más:

Gran Hermano 2023: la novia de Williams habló de su apoyo a Furia y negó ser “cornuda”