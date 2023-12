Luego de haber festejado la Navidad en familia, a un día de que su esposo Pablo Goycochea (con quien tiene a sus hijos Paul e Isabella), Flor de la Ve contó con sinceridad en Intrusos cómo vivió esta fecha especial.

“No hablemos del cuerpo. Yo me tengo que desintoxicar. Hay que tomar sopa porque se comió como si fuera el fin del mundo”, comenzó diciendo la conductora del programa de América, con su característico humor.

“Todo fue como con una cosa en el cu…, tenso. Me pasó eso. Sentí como una Navidad no convencional”.

“Además, estaba la alerta de lluvia”, agregó, dejando en claro que las condiciones climáticas no pasaron desapercibidas en las Fiestas y que debió hacer un cambio de planes a último momento para resguardarse del agua.

CONTUNDENTE ANÁLISIS DE FLOR DE LA VE SOBRE LA “LUCHA DE EGOS” ENTRE CONDUCTORES

Fiel a su sinceridad, Flor de la Ve dio una profunda entrevista en la que no dudó en opinar de “la lucha de egos” que encuentra entre sus colegas y la manera que cambió la forma de dar a conocer una noticia en los medios.

“Yo no le doy mucha bola a la competencia entre programas, a la pelea de conductores, a los cruces. Por eso yo me pongo mi vestuario, trabajo y hablo de lo que tengo que hablar”, comenzó diciendo la presentadora de Intrusos en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Para mí, el problema de los conductores es el ego y ‘quién dijo qué cosa’ primero en Twitter, es poco importante sabiendo que hoy ya no existen las primicias”.

“Y cuando termino, me saco la ropa, y termino. No tengo mucha participación en Twitter, ni en redes. Para mí, el problema de los conductores es el ego y ‘quién dijo qué cosa’ primero en Twitter, es poco importante sabiendo que hoy ya no existen las primicias. Ya está todo contado”, agregó.

Por otra parte, hizo un análisis de su recorrido por el ciclo de América al día y de hoy: “Es un programa que vino a romper con la forma de hacer espectáculos, dejó atrás el formato acartonado para hacer un Big show, algo descontracturado, divertido, con humor y 24 años después, estoy yo en la conducción”.

“Intrusos me da la oportunidad de crecer, crecer como conductora, en el periodismo y con mis compañeros que me potencian y algo que destaca a Intrusos, que es la producción”.

