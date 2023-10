Luego de que Catherine Fulop hablaba de la felicidad que siente a poco de que su hija Oriana Sabatini anuncie que se casa con Paulo Dybala, Flor de la Ve no pudo evitar derramar algunas lágrimas al dar a conocer una charla especial que mantuvo con Isabella, la hija que tiene con Pablo Goycochea, con quien también tiene a Paul.

“Qué día Dios mío, encima me pongo sensible porque me pasa con mi hija. Estoy en un momento…”, comenzó diciendo la conductora de Intrusos, el programa que se transmite por América, con la voz quebrada y visiblemente conmovida.

“Porque los hijos crecen y vas compartiendo otras cosas. Ayer vino conmigo mi hija a la cama y tuvimos una charla hermosa, muy profunda. Y esta cosa de los años, vos decís cómo van creciendo, cómo se van convirtiendo en estas personas independientes. Y me dijo ‘mamá, quiero bordar’. Hace mucho que no lo hacemos”, agregó.

Y siguió: “Y me dice ‘quiero bordar porque necesito compartir tiempo con vos, quiero charlar’. Me vino a buscar para eso y la verdad que lo cuento con muchísima emoción porque en esta vorágine que vivimos de la televisión y el trabajo, poder encontrar estos momentos para conectar con tus hijos… Y esto es algo que a nosotras nos encanta”.

Por otro lado, dejó en claro cómo comparte con su pequeña esta pasión: “Nos encanta bordar, es algo que hacía mi familia, es algo que hizo mi madre, es algo que se ve que lo hicimos durante muchísimo tiempo y que a nosotras nos conectaba con algo hermoso. Y que ella me lo haya vuelto a pedir es algo que me produce muchísima emoción”.

“Perdón que me sensibilicé, pero me está pasando eso. Es un hermoso momento. Aparte es difícil maternar, es muy difícil. Porque no existe una escuela de padres y uno está pensando todo el tiempo si haces las cosas bien, si haces las cosas mal”, cerró Flor, a corazón abierto.

ÁNGEL DE BRITO DISPARÓ SIN FILTRO CONTRA FLOR DE LA VE

Las notas que Susana Giménez brindó a varios medios despertó todo tipo de repercusiones y le dio origen a un nuevo cruce entre Ángel de Brito con Flor de la Ve en las redes.

Todo comenzó con el tweet que el conductor de LAM plasmó con una filosa frase: “Con razón la quiere tanto a Flor jajaja”, lanzó irónico, junto a un video en el que se la escucha a la presentadora de Intrusos decir que Susana “habló con todos los medios, hizo toda notas grabadas. No dio una sola nota en vivo, ni una. Todas notas grabadas y después se fue a comer porque a las 8 tenía una comida en la casa. 8:05 ya estaba en su casa”.

Esto se dio después de que De Brito tuviera a la diva en el programa que encabeza en América y que su colega deslizara (sin nombrar a ningún presentador ni ciclo) que dicha entrevista fue emitida como lo que se conoce en un “falso vivo”.

En medio de los comentarios, un usuario fue al hueso con su opinión: “Comiste de tu propio veneno @AngeldebritoOk, vos haces lo mismo así que no jodas”. Pero De Brito recogió el guante y respondió, fuerte: “Yo jodo todo lo que quiero y no soy falso como De la Ve”.

“LAM va en vivo todos los días. El conductor no falta cuando se enoja con (Marcela) Tauro”, agregó, dejando entender las internas que hay en el ciclo que se transmite todos los mediodías.