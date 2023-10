A la larga lista de gente que tiene reproches para con Florencia de la Ve, ahora se le agregó Edith Hermida, que en Socios del espectáculo recordó con poco cariño el breve paso que tuvo la conductora por el ciclo de Beto Casella y hasta aprovechó para hacerle una advertencia.

El explosivo cruce entre Marcela Tauro, Laura Ubfal y Karina Iavícoli solo hizo que se reaviven los rumores de grietas y discordia en Intrusos, y la más perjudicada fue Flor De la Ve, a la que le reprochan su mala relación con el panel.

Flor de la Ve, este lunes 23 de octubre en Intrusos

Consultada sobre cómo ven en Bendita los escándalos que surge en torno a la figura de Flor de la Ve, Edith no se ahorró opiniones. “Qué raro, ¿por qué nadie la quiere a Flor de la V? Cuando todos dicen algo, es que como que te llama la atención”, ironizó.

EDITH HERMIDA FULMINÓ A FLOR DE LA VE AL RECORDAR SU BREVE PASO POR BENDITA

Asimismo, el cronista quiso saber cómo era Flor de la Ve como panelista de Bendita. “¡Divina!”, dijo Edith, al borde de la risa, y agregó: “En ‘Bendita’ duró poquito tiempo, porque ella era como más estelar en ese momento”.

“Entonces, Bendita es Bendita, tiene como una dinámica y, la que reemplaza a Beto (Casella) soy yo. Ella es una celebrity y yo soy una trabajadora del medio”, dijo Edith, generando que el cornista quisiera saber si De la Ve intentó “serrucharle el piso” a Hermida.

Flor mantiene un litigio con un ex socio que la complicó con sus finanzas.

“No, pero era raro, era como una energía rara, ¿me entendés?”, dijo Edith, que prefirió hacer foco en el rol de conductora de De la Ve. “Me gusta lo que está haciendo como conductora. Yo, un consejo, no me metería con los otros, que son bravísimos”, le advirtió con justa causa.

