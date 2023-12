El escándalo se puso en el centro de la escena cuando, luego de haberse separado de David Nalbandian, su expareja Araceli Torrado descubrió que él le había plantado una cámara en una de las ventilaciones de su habitación para saber lo que hacía durante el día. Acto seguido, lo denunció en la Justicia.

En este contexto, el abogado de la joven charló con Socios del Espectáculo y dio contundentes detalles sobre cómo avanza la causa en contra del deportista. “Tuvimos que apelar en todas las instancias hasta que al fin la Cámara de Apelaciones decidió que Araceli tenía que ser escuchada. Además, acompañó con pruebas contundentes. Nosotros vamos a insistir en las medidas. Pedimos allanamientos porque tenemos la sospecha de que él tiene videos”, aseguró.

Acto seguido, Araceli reveló cómo funciona la app que su ex habría usado y la fuerte conversación que tuvieron en medio del escándalo. “Se sabe que los controlaba desde el celular en una aplicación. Podía ver la transmisión 24 horas. Esa aplicación te guarda por 3 y 6 meses las grabaciones. No solo eso, sino que podés cargar a tu celular fragmentos de todo lo que vas filmando. Hablé con él para decirle que no quería verlo nunca más”, sentenció, sin filtro.

QUÉ DIJO DAVID NALBANDIÁN SOBRE LA CÁMARA QUE HABRÍA INSTALADO EN EL CUARTO DE SU EX

“Nosotros solicitamos la restricción de acercamiento porque es evidente que esta persona no reconoce límites. La Justicia, por el momento, basada en las cuestiones técnicas entendió que no están dados los requisitos para dictar una medida, cuando todos sabemos que deben hacerlo inmediatamente creyéndole a la víctima. Ella se está escondiendo, se mudó porque no tiene la protección que debería garantizar la ley. Quizás esto sea una oportunidad para que suceda”, explicó el abogado de Araceli.

Si bien aún no se pudo determinar si la cámara transmitió imágenes o no, Nalbandian asegura que no la pudo ver por un problema con internet; y De Brito contó en LAM que la fiscal de la cámara que lleva la causa, Sandra Verónica Guarigno señaló que “las evidencias presentadas son insuficientes”.

“Las evidencias presentadas son insuficientes para concluir que existen sospechas suficientes que justifiquen la intimación o alcancen para disponer medidas intrusivas que reclaman remoción de obstáculos constitucionales”, leyó al aire el conductor.