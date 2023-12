Tras una fuerte crisis de pareja y breve separación, finalmente, El Polaco y Barby Silenzi volvieron a reconciliarse. En este contexto, hablaron del futuro de su relación en el casamiento de Celeste Muriega y Christian Sancho, celebración en la que aprovecharon para hacer un importante anuncio.

Juntos y cariñosos, antes de entrar a la fiesta que se celebró en Benavidez, la pareja charló con el notero de Mañanísima (eltrece). “Escuché por ahí que se viene el embarazo. ¿Puede ser?”, planteó el cronista. La pareja, que ya tiene a su pequeña Abril, dejó en claro que le entusiasma la idea de agrandar la familia.

“Lo tenemos en mente, pero todavía no está, lo estamos ahí armando”.

“Siempre se viene, el embarazo de amor y de las buenas vibras”, contestó el cantante. “Lo tenemos en mente, pero todavía no está, lo estamos ahí armando”, cerró Barby, dejando en evidencia que en cualquier momento podrían dar la noticia de que están esperando otro hijo juntos. ¡No hay tal crisis!

LOS RECLAMOS DE BARBY SILENZI AL POLACO

“Yo le reclamaba que tengamos más momentos en pareja. Cuando me contó que se iba a Boca a ver a Brasil me cayó mal, porque no tiene tiempo para mí, pero sí para suspender shows”, blanqueó.

Ahí, arremetió sin filtros: “Es un padre amoroso, presente, pero se fue a Brasil y la hija le chup… un hue… Lo mismo hizo con las otras hijas”.

“Dijo que no era celoso y es recontra celoso”, enfatizó.

Al final, Barby Silenzi le pasó facturas al Polaco: “Me gustaría que si nos arreglamos se siente en la mesa de Juana, o de alguien, lo exprese abiertamente con mucho amor. ¡Que me demuestre algo!”.