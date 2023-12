Juliana Díaz rememoró su paso por Gran Hermano 2022 en el streaming de Tronk y apuntó contra una de sus excompañeras, Julieta Poggio, por haberla tildado de “falsa”.

“Me extrañó porque siempre tuvimos re buena onda, hace tres semanas nos cruzamos en un bar, fui y la saludé con la mejor, estuvimos charlando un ratito. Tal vez, a ella le llama la atención, al ser más chica, esa buena onda. Hay gente que tal vez dice que soy demasiado buena onda, pero yo soy así”, explicó Juliana, sin filtro.

“Ella se jacta mucho de ser buenas vibras pero siempre que puede les tira darditos a sus excompañeros”.

Picante, afirmó que su excompañera no es tan buena onda como dice ser frente a cámara y en las redes sociales. “Ella se jacta mucho de ser buenas vibras pero siempre que puede les tira darditos a sus excompañeros. Siempre que me preguntaron por ella, he dicho cosas muy copadas porque las pienso. Creo que ahí está la diferencia de cómo es ella y cómo soy yo, si eso la parece ser falsa... Allá ella”, sentenció, contundente. ¿Qué dirá Juli?

LA POLÉMICA RESPUESTA DE MAXI GUIDICI CUANDO LE PREGUNTARON SI VOLVERÍA CON JULIANA DÍAZ

Si bien se mostraron muy felices en la primera etapa de su noviazgo, la relación entre Maxi Guidici y Juliana Díaz (quienes se conocieron y enamoraron en su paso por Gran Hermano 2022) no habría terminado en buenos términos.

Así lo reflejo el exhermanito al responder las consultas de sus seguidores de Instagram. “¿Volverías con tu ex?”, fue la pregunta que le hicieron llegar a la res social. A lo que Maxi respondió, polémico, junto a una foto en la que se lo ve tapándose la cara con la mano: “Antes me hago gay”.

Por otro lado, Guidici fue contundente sobre la posibilidad de volver a apostar al amor: “No sé si decir que estoy abierto, pero sí obvio (que conocería a alguien)”, remarcó. Y agregó: “Estoy bien y tranquilo”.

Por último, los usuarios quisieron saber si el corazón de joven fue ocupado nuevamente y ante la duda sobre si estaba nuevamente de novio, Maximiliano cerró, sin dejar lugar a la duda: “Ni cerca”.