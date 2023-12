Cuando parecía que la separación de Julieta Poggio y Lucca Bardelli había quedado en el pasado, él volvió a la carga. A través de sus stories de Instagram, remarcó que su noviazgo con la actriz de Coqueluche terminó de la peor manera.

Para colmo, Lucca subrayó que ni bien se separó de Juli se enteró de cosas que ella habría hecho cuando todavía estaban de novios. Y que él, a diferencia de ella, sí puede estar tranquilo porque siempre actuó bien.

“Dejen de mandarme cosas, porque si yo hablara...”.

Sin nombrarlo, pero visiblemente molesta e indignada, Juli hizo un fuerte descargo a pocas horas de que se viralizaran las tremendas declaraciones de su ex. “Dejen de mandarme cosas, porque si yo hablara...”, sentenció, junto al emoji con los ojitos hacia arriba, en señal de hartazgo. ¡Uy!

LUCCA BARDELLI HABLÓ SIN FILTRO SOBRE EL FIN DE SU NOVIAZGO CON JULIETA POGGIO

“La verdad que no sé qué decirte, esta pregunta me la hacen mucho y siempre la evito. Pero la posta es que no, no quedó todo bien, al contrario... Me enteré cosas de parte de ella, que hizo cuando estábamos en la relación. Pero bueno, yo estoy tranquilo, sé que siempre hice las cosas bien, por lo menos de mi parte...”, sentenció, picante.