En medio de una catarata de rumores de reconciliación. Rodrigo De Paul volvió a hablar de Tini Stoessel y contó cómo se convirtió en su fuente de inspiración en su peor momento debido a una lesión que casi lo deja fuera de la cancha en el momento más importante de su carrera.

El futbolista del Atlético de Madrid fue uno de los entrevistados de Campeones, la docuserie de Star+ en la que habló de los pormenores de su experiencia en el Mundial de Qatar 2022, y de cómo lo iluminó su relación con Tini.

El mediocampista contó sus vivencias en el mundial 2022. (Foto: Redes)

En este sentido, el “motorcito” de la Selección reveló cuánto lo ayudó la cantante, que le brindó un consejo que lo ayudó a superar un desgarro que casi lo deja afuera del campeonato del mundo, aunque finalmente prevaleció.

RODRIGO DE PAUL REVELÓ CÓMO FUE LA VIDEOLLAMADA MÁS IMPORTANTE QUE COMPARTIÓ CON TINI STOESSEL

En ese sentido, De Paul contó cómo vivió los partidos que Tini vio en vivo en Qatar, aduciendo que “no la podía proteger” de los ataques que recibía la cantante en redes, aunque luego recordó lo reconfortantes que eran sus comunicaciones posteriores.

“Hice una videollamada con Tini, ella me dijo: ‘Hacé lo que vos sientas que no te vas a arrepentir’”, recordó De Paul respecto a su período lesionado. “Yo siento que tengo que jugar, pero también está todo lo otro, me puedo romper más, no puedo jugar, y ella me volvió a decir: ‘Hace lo que sientas, ahí no te vas a arrepentir’”, agregó.

Tini Stoessel Rodrigo de Paul (Fotos: Instagram)

El mediocampista recordó que Leo Messi también lo ayudó mucho en esa etapa ya que le aconsejó no jugar para reponerse totalmente, aunque Rodrigo finalmente estuvo en todos los encuentros, algunos de manera parcial.

