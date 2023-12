Nicole Neumann salió al cruce de los rumores de embarazo casi un día después de que en un programa de TV se afirmara que la modelo y Manu Urcera estaban esperando un hijo.

dConsultada por TN Show, Nicole dijo desconocer de dónde salió la versión: “Ni idea. Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré”.

“No me parece algo que corresponda que nadie dé por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada”, agregó Neumann.

Nicole Neumann y Manu Urcera.

NICOLE NEUMANN Y LOS RUMORES DE EMBARAZO

El periodista Gustavo Méndez aseguró este viernes 1 de diciembre a en Todas Las Tardes, el programa de Karin Cohen por El Nueve, que Nicole Neumann, de 43 años, estaría esperando un hijo con Manu Urcera.

Manu Urcera y Nicole Neumann (Instagram)

“Ya se lo contó a las hijas”, aseguró el periodista. Según su versión, Nicole estaría embarazada de nueve semanas.