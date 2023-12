Barby Franco hizo un picante comentario sobre Marcela Tinayre después de que confesara a Socios del Espectáculo que pasó un mal momento durante la grabación de Polémica en el Bar, el programa que conduce la hija de Mirtha Legrand.

“Fue una mesa súper fuerte, mujeres con mucha personalidad y trayectoria. Por momentos me sentí incómoda. Y hubo ahí un momentito tenso que no me lo esperaba pero bueno, conociéndola a Marcela... viste cómo es”, dijo la modelo.

Barby Franco habló con Socios del Espectáculo.

“¿Por qué se enojó?”, le preguntó el notero y la pareja de Burlando explicó: “Me dijo que había subido un montón de videos y fotos del cumpleaños de ella, pero ese día yo vi que todo el mundo grababa. Sin embargo se molestó conmigo”.

“No me lo esperaba, me lo dijo al aire en seco... pero bueno, como vi que todo el mundo filmaba y subía cosas yo también lo hice, encima la arrobé y le sumé seguidores”, lanzó entonces sin filtros.

“¿No te la cruzaste antes como para que te lo diga fuera del aire?”, le consultó el periodista y ella dijo: “No, no me la crucé, me lo dijo al aire, también podría haberme tocado el timbre de casa o a través de Burlando”.

“Pero bueno, viste que se había enojado una vez que no fui a su programa por el Baby Shower. Viene enojada conmigo, me estoy mandando varias cagadas”, admitió Barby.

BARBY FRANCO CONFESÓ QUE LE PIDIÓ DISCULPAS A MARCELA TINAYRE

“Le pedí disculpas, fue una tontería mía que tal vez a ella le molestó, entiendo que es la intimidad de ella y es respetable”, dijo la mamá de Sarah Burlando al programa matutino de eltrece.