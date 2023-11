Silvia Süller visitó A la tarde la semana pasada y contó varios secretos de personajes de la farándula vernácula, pero en especial de Silvio Soldán, su pareja por siete años y padre de su hijo Christian, con quien casi no tiene contacto.

En este marco, Silvia vertió declaraciones muy íntimas sobre el conductor, con quien estuvo casada a finales de la década de 1980 hasta mediados de la de 1990, entre ellas que “la dejó en la calle”.

Preocupación por la salud de Silvia Suller.

“Fue muy triste porque fue el 10 de febrero, en mi cumpleaños. Yo sentía ruidos estando dentro de mi habitación y cuando salgo había gente por todos lados, un policía, un abogado, un escribano. Había un camión y me hicieron una mudanza”, recordó Silvia.

LA FOTO ÍNTIMA DE SILVIA SÜLLER Y SILVIO SOLDÁN

Tras revelar que volvió a casa de sus padres tras su separación, Silvia “ventiló” algunas intimidades con Soldán. “Siempre hubo cosas raras en el sexo. Me pedía cosas inusuales, que no son de hombre ‘hombre’. Me di cuenta con el tiempo”, contó en A la tarde.

La actriz continuó la provocación a través de sus stories de Instagram, donde compartió la tapa de un ejemplar de la legendaria revista de Editorial Abril Radiolandia 2000 en la se puede leer en la que se puede leer: “Qué piensa Soldán de los desnudos de su mujer”.

La story de Silvia Suller con Soldán que desató furor en las redes(Foto: Instagram @sullersilviaok)

En la portada se puede ver a ambos en la cama, ella vistiendo un conjunto de lencería sexy con medias y portaligas, y él con camisa negra y compartiendo una botella de champán con ella. “¡Que le encantaban! Año 1990. Matrimonios y algo más”, escribió sobreimpreso Silvia, con irónica referencia al recordado ciclo humorístico.

