Luego de que se diera a conocer la información sobre el tenso momento que habría vivido Gabriel “el Puma” Goity tras la primera función de su protagónico en El Cyrano de bergerac y que habría terminado a las piñas (al punto que Guillermo Francella habría tenido que separarlo en plena pelea y que además debió resolver la policía), el actor rompió el silencio.

“Me preguntaron sobre la presencia de la policía. A mí me causa gracia porque me llamó mucha gente”, comenzó diciendo el Puma en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Sí, somos sanguíneos, apasionados, discutimos y amamos el teatro, pero de ahí a irnos a las piñas es un despropósito total. No puedo creer todo lo que inventaron”.

“Guillermo, después del estreno, se fue a Nueva York y me llamó desde allá para preguntarme qué pasó. Para mí es increíble todo lo que inventaron. Fuimos al teatro, hicimos la función y nos volvimos cada uno a su casa”, agregó, desestimando las versiones.

EL PUMA GOITY SE HABRÍA AGARRADO A PIÑAS EN EL TEATRO

Se suponía que Gabriel Puma Goity tendría una noche soñada tras la primera función de su protagónico en El Cyrano de bergerac, pero todo habría terminado con un escándalo en el brindis, al punto que Guillermo Francella habría tenido que separarlo en plena pelea a las piñas, y que además debió resolver la Policía.

“La situación de violencia entre el Puma y el director fallido, Willy Landin, se generó después del estreno”, contó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo. Y agregó: “El actor que los tuvo que separar fue Guillermo Francella”.

El hecho se dio dentro del Teatro San Martín, luego de la función de casi tres horas, que para muchos no habría estado tan lucida.