La versión de que Ángel Di María habría participado de una fiesta con mujeres, junto a otros integrantes de la Selección Argentina, motivó que Jorgelina Cardoso reaccionara súper picante cuando la consultaron por la supuesta infidelidad del Fideo.

“Se filtró una conversación entre Jorgelina y una seguidora que le mandó un mensaje diciendo que supuestamente ‘Di María había estado a los besos con unos gatos en la partuza’…”, contó Estefanía Berardi.

Entonces, la panelista de Mañanísima reveló la picante réplica de la esposa del delantero: “Sí. Ja, ja. Era su permitido”.

“Wow. No puedo creer que me respondiste. Di María es mi ídolo y me asusté cuando me enteré de los hechos. ¿Estás bien?”, indagó irónica la usuaria de Instagram.

Ahí, Jorgelina Cardoso respondió sarcástica: “Me imagino, gracias por preocuparte. No sé qué hubiera hecho de mi vida sin enterarme de esto.

JORGELINA CARDOSO EXPLICÓ SU PICANTE RESPUESTA AL RUMOR DE INFIDELIDAD DE ÁNGEL DI MARÍA

Dado el escándalo alrededor de la Selección Argentina, al punto que Lionel Scaloni blanqueó que evalúa no continuar como DT, la esposa de Ángel DI María se hizo cargo de sus palabras.

“Es real”, aseguró Jorgelina Cardoso respecto al cruce en Instagram.

“Soy yo la que respondió ese chat tomándoles el pelo a todas las niñas que están aburridas”, continuó Cardoso.

“No me prendo en pavadas. Cuando es algo importante y verdadero sí, pero esto es muy bizarro”, le precisó Jorgelina Cardoso a Estefy Berardi.