China Suárez aprovechó el aumento de la temperatura para pasar una tarde de piscina con sus tres hijos, Amanacio y Magnolia, frutos de su pasada relación con Benjamín Vicuña, y Rufina, su hija mayor, a quien tuvo con su expareja, Nicolás Cabré.

En este contexto, China compartió a través de sus stories de Instagram una selfie con Magnolia y Rufina que llamó la atención. ¿El motivo? “Rufi” dejó en evidencia su impactante cambio de look. La nena apostó al “contorno” para resaltar tanto su corte de cabello como su mirada.

¿En qué consiste el “contorno”? En decolorar y teñir (o solo decolorar) las “mechas” que le dan marco al rostro. En este caso, Rufina eligió decolorarse las dos mechitas y teñirlas de rubio dorado, que contrasta con su color de cabello castaño oscuro natural. ¡Mega canchera!

LAUTY GRAM PRENDIÓ EL VENTILADOR SOBRE SUS ENCUENTROS CON LA CHINA SUÁREZ

“Cuando la conocí, me acuerdo de que se hizo un requilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad, la mina (es) recopada, me cayó re piola, nos cagam... de risa”, reveló el joven cantante urbano.

“Y sí, habremos salido a comer o al shopping, pero sin problemas porque salimos así, como lo más normal. No es que salimos como que nos estamos ocultando”, explicó Lauty, sobre sus encuentros a la vista del público.

“La gente como que graba infraganti o con carpa, ¿viste? Yo como que lo noto cuando vamos a un lugar que están así, como grabando con el celular. Me da una vergüenza ajena… Y nada, como que lo filtran, como que nosotros lo estamos ocultando o algo, pero nada”, agregó.

“Solamente como que nos juntamos porque... Ya igual no la veo hace como tres semanas, pero cuando nos veíamos era porque nos cagábam... de risa juntos. La pasábamos piola entonces nos juntábamos más que nada por eso”, cerró, Lauty, con su particular forma de elucubrar frases.