Fede Bal estuvo como invitado de Mañanísima y su encuentro con su madre, Carmen Barbieri, generó picantes momentos. Sin embargo, los roles se dieron vuelta cuando el conductor de Resto del mundo indagó sobre una frase que soltó la conductora cuando estaba separándose de Santiago Bal, en medio de un enorme escándalo.

Fede: “Tengo una pregunta importante para hacerte. ¿El amor de tu vida fue papá?”.

“Tengo una pregunta importante para hacerte. ¿El amor de tu vida fue papá?”, lanzó, picantísimo. “Sí. Lo que pasa es que yo dije que fue Porcel para herirlo. Y lo herí”, reconoció la conductora, quien salió con el humorista mucho antes de su romance con el padre de su hijo.

“No sé si es el amor de mi vida, es el hombre de mi vida. El otro fue un gran amor”, se sinceró. “¿Y por qué le dijiste eso?”, insistió el actor. “Para herirlo. Él supo la verdad porque tuve la suerte de atenderlo hasta el último momento y murió en mis brazos”, recordó, sus últimos años.

FEDE BAL INCOMODÓ A CARMEN BARBIERI CUANDO LE PREGUNTÓ SI SANTIAGO BAL FUE EL AMOR DE SU VIDA

“Murió pidiéndome perdón. Yo le decía ‘¿de qué? No me acuerdo’. Era mentira. Me decía ‘lo que te hice no te lo merecías, pero era más fuerte que él”, se despachó Carmen, mientras señalaba a Federico, aludiendo a la infidelidad del capocómico con Ayelén Paleo.

“Lo entendí. Yo ya lo había perdonado hacía un montón, ya me había perdonado”, aseveró, pero Fede recordó con humor el último tiempo de su padre con su madre ya separados. “Vos sos guacha. Sos tana, sos drama. Le decías ‘¿quién te va a cuidar?’”, lanzó.

“Yo juego mucho con el humor negro. Le decía ‘¿Cuándo te morís? Porque vos no te morís de caprichoso’. Entraba a su cuarto y le decía ‘¡Estás vivo! Pensé que te iba a encontrar con una flor’. Y él se reía tanto”, relató, con emoción.