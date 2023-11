Fede Bal sorprendió a todo el equipo de Mañanísima, incluso a su propia madre, Carmen Barbieri, a sostener que nunca más irá a LAM por la fuerte interna que tiene con Ángel de Brito.

Hasta julio, la relación del actor y del conductor de América era cordial y buena onda. Tanto que Bal le prestó unos costosos anteojos a Ángel en el after que se realizó tras la entrega de los premios Martín Fierro.

Sin embargo, los picantes cruces mediáticos hicieron que Fede Bal tomara distancia de Ángel de Brito y de sus panelistas. Y lo argumentó con todo en el programa que conduce su mamá en eltrece.

EL FUERTE ENOJO DE FEDE BAL CON ÁNGEL DE BRITO Y LAM

Fede Bal: -Le di los anteojos y le dije “¡mirá qué lindos te queda! Te los dejo un rato. Un mes te los presto”. Él se los quedó para siempre. Él quiere que vaya al programa, pero no está en mis planes ir al programa.

Estefi Berardi: -Te está extorsionando.

Fede Bal: -Es una extorsión completamente... Me los compré de nuevo.

“Hay mucha maldad. Últimamente han tenido palabras muy feas para con mi mamá y para conmigo”.

Lucas Bertero: -No dejemos pasar que dijo “como no tengo en mis planes ir al programa...”. Continúe.

Fede Bal: -Como no tengo en mis planes ir al programa...

Carmen Barbieri: -Decí por ahora, porque después vas y sos un panqueque.

Fede Bal: -No, no. Para siempre. Llegó un momento en el que ya está.

Carmen Barbieri: -¿Cómo para siempre?

Fede Bal: -Cuando hay una maldad ahí atrás, una cosa de buscar...

Majo Martino: -¿En dónde sentiste la maldad?

Fede Bal: -En todos lados. Últimamente han tenido palabras muy feas para con mi mamá y para conmigo. Yo no genero enojos, porque para que uno esté enojado tiene que tener un vínculo. Y no mando cartas documentos. Pero no.