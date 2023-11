Dos semanas atrás, Luli Fernández generó polémica cuando decidió preguntarle a Luciano Pereyra en PH Podemos hablar sobre los rumores de un supuesto romance con Alejandro Fantino que el cantante desmintió una vez más.

Sin embargo, la pregunta de Luli Fernández volvió a encender la mecha de la explosiva nueva temporada del ciclo de Andy Kusnetzoff, que está siendo cuestionado por estos días a raíz del nuevo rumbo que tomó, promocionando escándalos más que una charla amena entre los invitados.

El cantante se refirió a los rumores en el programa de Andy Kusnetzoff. (Captura: Telefe)

En este sentido, Luli reconoció en una entrevista con Ale Castelo que “se armó un lío bárbaro”. “Sé que el revuelo fue más en redes, pero no las vi. La gente no sabe, pero la grabación de PH es muy larga y esa pregunta se la hice casi al principio, y después seguimos”, contó.

LULI FERNÁNDEZ HIZO UN MEA CULPA SOBRE LA PREGUNTA QUE LE HIZO A LUCIANO PEREYRA SOBRE ALEJANDRO FANTINO

“Seguramente prefería que le pregunte otra cosa, pero en ningún momento se sintió una cuestión de incomodidad”, agregó. “Seguramente elegí mal las palabras para formular la pregunta porque mi enfoque nunca estuvo vinculado a la sexualidad”, señaló Luli.

“Yo no sabía a quién me iba a tocar preguntarle, a Georgina no le tocó, Se define en el momento. Él me dijo que le pregunte primero yo, porque es muy difícil pensar en una pregunta en el momento, y lo que a mí se me pasó por la cabeza, de ser tanto tiempo parte del medio, fue decir ‘si a cualquiera de nosotros se nos vincula durante años con otro, si ese otro es hombre o mujer es indistinto’”, agregó.

Luli Fernández contó un escalofriante detalle sobre uno de los ladrones que entró a robarle a su casa. (Foto: captura PH)

“En ese momento, él me respondió sobre lo que yo le pregunté, tampoco malinterpretó. Yo le pregunté cuánto le angustió, si lo conmovió o si le fue intrascendente los rumores sobre un vínculo entre Alejandro Fantino y él. (…) Seguro elegí mal las palabras si hubo tanto recuelo”, cerró la ex Socios del espectáculo.

