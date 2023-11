La reaparición mediática de Daniella Mastricchio, la actriz que interpretó a Sol en Chiquititas, conmovió a las generaciones que crecieron viendo la ficción infantil y se enternecían con la entrañable relación que Sol tenía con Belén Fraga, el querido personaje que compuso Romina Yan.

Invitada a Empezar el día, el programa que Yuyiyo González conducen en Ciudad Magazine, Daniella contó cómo la impactó la muerte de Romina, el 28 de septiembre de 2010. Y explicó por qué no fue a darle el último adiós.

“Me replantee si ir o no a su despedida. No pude. También escuché que era algo muy íntimo y no me sentía parte. Respeté lo que habían pedido”

EL DOLOR DE DANIELLA MASTRICCHIO POR LA MUERTE DE ROMINA YAN

“Cuando me enteré, me quedé en shock tres días. Valen, mi hijo mayor era muy chiquitito. Tenía 3 años. Me quedé en shock. Me decían ‘poné la tele’. No entendía lo que pasaba. Me quede shockeada. No lo podía creer”, dijo Mastricchio.

Cuando murió la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, Daniella tenía 22 años y ya se había alejado de la actuación por los “conflictos familiares” que también le pusieron fin a su infancia dorada.

En esa realidad, la ex actriz de Chiquititas explicó por qué no fue al último adiós de Romina Yan: “Me replantee si ir o no a su despedida. No pude. También escuché que era algo muy íntimo y no me sentía parte de ese círculo súper íntimo. No hice más que respetar lo que escuché que habían pedido”.