Durante el encierro de su hermana Julieta en Gran Hermano 2022, Lola Poggio fue una de las personas que entró a visitarla y eso le sirvió para consolidar su estatus de influencer de las redes sociales, donde ahora mostró uno de sus sueños hecho realidad.

La joven compartió una story que su madre publicó al ver que pudo alcanzar su objetivo con apenas 17 años: nada menos que comprar su primer 0 km tras mucho esfuerzo por su parte, lo que demuestra que, cuando uno se propone algo, solo hay que ponerle empeño y sacrificio.

Lola Poggio compartió la story de su mamá, Pato Destéfanis (Foto: Instagram @lolopoggio / @patodestefanis)

“Orgullo total por esta pendejita que se compró solita y con muchos años de ahorro su primer 0km. Te felicito mi amor”, se puede leer en la story de Pato Destefani que Lola compartió con sus seguidores, donde se la ve abrazada a un automóvil de color rojo.

“Enamorada, qué decirles”; escribió Lola junto a emojis de corazones, brillos y caritas de emoción.

QUÉ DIJO JULIETA POGGIO SOBRE EL AFFAIRE DE MARCOS GINOCCHIO CON COTI ROMERO

Coti Romero no solo sostuvo que estuvo a los besos con Marcos Ginocchio tras separarse del Conejo Quiroga, también reveló que Julieta Poggio la llamó para saber si el rumor era real.

“A mí me mandó mensajes ese día. Me preguntó si era cierto y yo le conté todo como fue. Y me puso: “Gracias, Co. Posta”. Me lo dijo como de mujer a mujer”, contó la correntina en nota con LAM.

Coti Romero, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio (Foto: Captura /América - Instagram/marcosginocchio)

Y amplió: “Julieta primero me escribió por WhatsApp y eliminó los mensajes. Después me escribió por Instagram... Me dolió en un momento porque dije: ‘Si ellos tenían algo, yo no lo sé’. Ni me lo dijo tampoco. Pero dije: ‘Bueno. Listo, ya está’. Tampoco es que tengo una relación con ella y le conté la verdad”.

