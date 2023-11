Es un gran momento para Alejandro Fantino y Coni Mosqueira, quienes están en la dulce espera de un varón, el primero de la pareja y el segundo para el conductor, quien ya es padre de Nahuel de 32 años.

“Encontrándote con 11 años o que lo vas a recibir en la panza de tu esposa, es un amor único. Te cambia la vida”.

“Estamos de tres meses, de tres semanas. Nos enteramos al mes y me enteré el día que había ido a La Nación+ a hacer una nota con José del Río”, contó a LAM.

“Llegué y Coni ya se había hecho el test, me lo dio y me largué a llorar. Ya no lloro porque me lloré todo”, compartió.

Foto: Instagram

ALEJANDRO FANTINO RECORDÓ SU EMOTIVA REACCIÓN CUANDO SE ENTERÓ QUE SERÍA PADRE CON CONI MOSQUEIRA

“Con Nahue me encontré más grande, cuando tenía 11 años, y es una cosa increíble ese amor de padre las dos cosas”, aseguró, sensibilizado.

“Encontrándote con 11 años o que lo vas a recibir en la panza de tu esposa, es un amor único. Te cambia la vida”, aseveró el animador.

“Es muy erótico, en el sentido ‘antitanático’. Está todo lleno de amor, es muy lindo. Hay mucha luz”, expresó, a pura felicidad.