Lía Crucet, a sus 71 años, reapareció en Instagram con una foto actual. La reconocida y querida cantante tropical, que está internada en un geriátrico Mar del Plata, hizo eco de una selfie en la que se la ve muy coqueta, luciendo unos anteojos de sol redondos y muy cancheros, en diálogo con un suéter y un pañuelo re colorido.

En este contexto, su marido, Tony Salatino, charló con Teleshow y explicó por qué Lía posteó esta selfie actual en sus redes sociales. “La cuenta se la manejo yo. Y esa foto es de ahora. Está bien, pero está crecida. No estará diez puntos, pero está. Gracias a Dios conoce a todo el mundo, que según me dijo el médico es primordial. ‘Preocupate cuando deje de reconocerte’, me advierte. ¡Qué sé yo! Él dice que en algún momento va a pasar. Pero, por ahora, yo la veo perfecta. Te digo más: me tiene podrido con que quiere ir a la televisión”, contó Tony.

“Ella me dice: ‘¡Llevame! ¿Cuál es el problema? ¿Qué soy una persona grande? ¡Qué hay con eso! ¿Qué tiene de malo que esté crecida? La gente que me quiere me va a seguir queriendo y la que no me quiere, que no me quiera’. Por eso subí la foto”.

¿A qué programa quiere ir Lía? A su preferido, Pasión de Sábado. “Ella me dice: ‘¡Llevame! ¿Cuál es el problema? ¿Qué soy una persona grande? ¡Qué hay con eso! ¿Qué tiene de malo que esté crecida? La gente que me quiere me va a seguir queriendo y la que no me quiere, que no me quiera’. Por eso subí la foto”, explicó su marido.

¿CÓMO ES LA VIDA DE LÍA CRUCET EN EL GERIÁTRICO?

Tony, el marido de Lía, no solo la va a visitar, sino que la lleva a comer y a hacer sus actividades favoritas, como ir a la peluquería.

“Recién la fui a ver. La llevé a la peluquería que queda a la vuelta y le corté el pelo. Está bien ella, gracias a Dios. Por supuesto que está con la edad encima. Algunos se piensan que es la Lía Crucet de antes y ya no, como yo tampoco soy el que era antes. El tiempo pasa para todos...”, contó.

Acto seguido, contó que Lía quiere volver a cantar. “¡Hasta hacer shows quiere! Yo, para darle ánimo, le digo: ‘Cuando te pongas bien y el médico me autorice, no va a haber ningún problema. Así que vos ponete bien que, entonces sí, vamos a hacerlo’. Tampoco le puedo tirar el amor propio al piso y decirle que se olvide de eso, que nunca más va a cantar. Yo trato de darle fuerza para que no decaiga”, cerró, firme junto a ella.