Lía Crucet, legitimada cantante y actriz, cumplió 71 años y lo celebró en su casa junto a sus seres queridos y sus fieles fanáticos, que decoraron el living. Muy contenta, así se mostró de la mano de su esposo, Tony Salatino, entre globos y guirnaldas de colores.

La cantante tropical, que habita en un hogar para adultos, pasó el día en su casa junto a su familia por su cumpleaños. Muy contentos por verla sonreír, le organizaron una divertida fiesta en la que la colorida decoración y los manjares dulces fueron protagonistas.

En las imágenes, a Lía se la vio en silla de ruedas, luciendo su larguísimo cabello y un hermoso vestido lila en diálogo con un abrigo blanco, muy de diva. Mientras la abrazaban, ella posaba súper contenta con su gorrito de colores, agradecida por el gesto de quienes la aman. ¡Feliz cumple!

LA SALUD DE LÍA CRUCET

La salud de la cantante se hizo pública cuando su nieta fue entrevistada por Ulises Jaitt en El Show del espectáculo, y contó que su abuela no se siente nada bien. Su mamá, Karina, confirmó que la cantante padece esquizofrenia y demencia crónica.

“Desde que tengo 14 años, muchas veces, fue tapado por cosas que prefiero no revelar. Medicada se lleva bien, si se la cuida. En los últimos tiempos, ha empeorado. No tenemos ganas de hablar de la enfermedad de mi mamá, ella no está en condiciones de hablar porque tiene un delirio crónico”, explicó en diálogo con Teleshow la hija de la intérprete tropical.

“Nada que ver, lo único que tengo es un poco de bipolaridad”.

Y fue por más: “No podemos involucrarla mucho, no está en condiciones. Está trabajando igual, hace presentaciones. Es un conflicto en la familia. Si no está en condiciones de hablar, tampoco está en condiciones de trabajar”.

Sin embargo, Lía se comunicó con el periodista Lío Pecoraro y desmintió a su familia. “Nada que ver, lo único que tengo es un poco de bipolaridad”.