Finalmente, se supo que Walter “Alfa” Santiago (61) se separó de su novia Delfina Wagner (20). Luego de que en El run run del espectáculo contaran el motivo de esta ruptura, se supo que él ya estaría saliendo con otra mujer. En este caso, influencer de moda, y no de política como lo es su ex.

“¿Quién es la nueva novia de Alfa? Es Andrea Garmendia, chica fashion, tv host... Fueron juntos al cumpleaños de Marcela Tinayre... Miren, ahí los tienen juntos, muy cerca. Alfa estaba invitado, no se coló, tenía invitación. Obvio que fue con Andrea, que tiene su canal de televisión”, contaron en Gossip de Net TV.

Andrea, en Instagram, tiene más de 40 mil seguidores. En la red social, se presenta como una referente en el mundo de la moda y una empresaria viajera.

Además, dice ser conductora, productora, directora y peridotita de moda. Aún no contó si está de novia con Alfa, pero se mostró muy a gusto con él ante la mirada de todos en una salida nocturna.

QUÉ CAUSÓ EL FIN DEL ROMANCE ENTRE ALFA DE GRAN HERMANO Y DELFINA WAGNER

“Se van a enterar quién se separó y que ya está con ‘mariposas en el estómago’”, anunció Fernando Piaggio. “Él ya está en un nuevo romance y no voy a decir con quién porque me pidió que no lo diga”, agregó Lío Pecoraro.

“Es un romance que empezó este año cuando él fue liberado, y empezaron a conocerse. Ella empezó a tener un amor platónico, que al comienzo era una especie de coqueteo”, agregó Lio, y recordó todos los meses que estuvo Alfa encerrado en Gran Hermano.

“Se terminó lo que se daba. Esta historia de amor venía de verdad. Ella lo acompañaba a A la Barbarossa, y todo”, contó Lio, y agregó: “El tema fue que cuando él se fue a Miami de viaje, ella le pidió la casa para quedarse”, adelantó.

“Él, astutamente, un hombre mayor que ella, le dijo que no quería tener problemas por eso y decidieron terminar la relación. Lo único que voy a agregar es que él ya está rondando para otros vientos que vienen soplando”, cerró el co conductor de El run run.