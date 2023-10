Luego de que Wanda Nara bailara por segunda vez en Bailando con las Estrellas, certamen de baile italiano en el que ya logró un puntaje perfecto de 50 puntos, Juan Etchegoyen reveló qué habría pedido la conductora antes de firmar contrato con el show que se lleva adelante en Roma.

“Lo que me decían es que en un primer momento Wanda dudó en hacerlo por el momento que vive en su vida y además por la genial experiencia que tuvo conduciendo en Argentina, pero como yo te conté acá hace unos meses, ella quiere instalarse en la tele de afuera”, comenzó contando el comunicador en Mitre Live.

“Lo que me aseguraban es que ella puso condiciones varias para formar parte. Por empezar pidió un dineral, es una de las mejores pagas del Bailando allá”.

"Ella utilizó MasterChef acá en el país para lanzarse con esa faceta a nivel mundial y todo empieza por ahí, lo que me aseguraban es que ella puso condiciones varias para formar parte. Por empezar pidió un dineral, es una de las mejores pagas del Bailando allá", remarcó Juan, antes de dar a conocer la altísima cifra.

¿CUÁNTO LE PAGARÍAN A WANDA NARA POR MES EN EL BAILANDO CON LAS ESTRELLAS?

“Me daban la cifra de 50 mil euros por mes que cobraría por formar parte del ciclo, la persona que me cuenta esto también me dijo que ella pidió ciertas licencias para poder hacer viajes cuando lo necesite”.

“Lo que también pidió fue que le pongan un partenaire de los mejores y luego ella aceptó a Pasquale la Rocca, multicampeón en Europa con su labor artística y cómo no podía ser de otra manera le cumplieron en todo”, cerró sobre la exigencias de Wanda a la producción. ¡Diva!