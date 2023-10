Horacio, el padre de Camila Homs, reapareció en los medios. En un ida y vuelta con Juan Etchegoyen, reveló que ya conoció al novio de su hija, José “El Principito” Sosa, y remarcó que lo pone muy contento notar que el noviazgo avanza a paso firme.

“La relación de Cami con José está muy bien, lo conocí a él porque vinieron para Mendoza. José me pareció muy buena persona y la veo muy bien a Camila, ojalá que no me equivoque, pero José me parece una muy buena persona”, expresó Horacio sobre su primera impresión al conocer a José.

“Ojalá que no me equivoque, pero José me parece una muy buena persona”.

Antes de cerrar, contó cómo se dio ese primer encuentro familiar puertas para adentro. “Camila mucho no me contaba de su relación con José, pero fuimos a verlo a la cancha acá un día que él jugó contra Independiente, lo esperamos y estuvimos cenando juntos, me parece que José es muy buen tipo”, sentenció, buena onda.

AL PADRE DE CAMILA HOMS LE PROPUSIERON SUMARSE AL BAILANDO 2023

En el mismo ida y vuelta, Horacio sorprendió al revelar que le propusieron formar parte del Bailando 2023, pero no aceptó.

“Yo jamás fui mediático, salvo en algunas ocasiones, pero acá la que es famosa es mi hija. Me propusieron ir al Bailando, hablé con el Chato Prada en su momento, pero yo estoy en Mendoza”, sentenció.