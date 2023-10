Liliana Fontán volvió este martes a Bailando 2023 y despertó polémica ya que en los ciclos satélites del reality aseguran que “quiere robarle protagonismo” a su hija, y ella se sacó con un cronista de A la tarde que se acercó con una pregunta indiscreta a su negocio.

Acostumbrada a recibir a los cronistas de América desde que Santiago Sposato la descubrió atendiendo un local en el microcentro porteño, Liliana se molestó mucho cuando Matías Vázquez sacó a relucir su estilo “confianzudo” y se lo hizo saber.

La mamá de Camila Homs contó cómo ve a su hija, a casi dos años de su escandalosa separación de Rodrigo de Paul

“Sos famosa ya”, le dijo Vázquez a modo de introducción, a lo que Fontán le contestó que solo “su hija es famosa”. “Pero te gusta la cámara a vos”, insistió el cronista/panelista, y ahí le hizo saltar la térmica a la mamá de Camila Homs.

LA MAMÁ DE CAMILA HOMS SE SACÓ CON UN CRONISTA DE A LA TARDE Y AMENAZÓ CON ECHARLO DE SU LOCAL

“¿Sabés qué pasa con vos? Que decís que me gusta la cámara y no está bueno que digas eso. Vos venís acá… Si querés, te saco a patadas y no te va a gustar, entonces no me digas que me gusta la cámara”, le advirtió Liliana, con una sonrisa.

Ubicado en su lugar, Vázquez “recalculó” su discurso: “A ver, te busca la cámara a vos. Te busca, no te gusta. Te busca”, rectificó. “Me busca, pero vos me dijiste que me gusta”, le reprochó Liliana.

No le tiembla el pulso a Liliana, la madre de Camila Homs.

“Un poquito y un poquito”, trató de negociar el cronista, y ahí sí Fontán aflojó la tensión. “Un poquito sí, no te voy a engañar, pero tampoco es para que digas ‘¡Cómo le gusta la cámara!’. Y lo decís siempre”, replicó ella, aunque a los pocos segundos ya se volvió a molesta porque Vázquez le sugirió que “bebotea con Tinelli”.

