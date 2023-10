Después de que la tensión estalló al aire entre Marcela Tauro y Laura Ubfal en Intrusos, esta última salió a dar su versión de los hechos. La periodista explicó qué pasó con Karina Iavícoli y terminó lanzando suspicaces frases.

“Parece que es una institución adentro de Intrusos".

“Lo que pasó no es lindo. No me gusta ese ida y vuelta. Cada una tiene su info, su data, su carácter y ya pasó”, empezó diciendo en Socios del Espectáculo.

“Yo tenía una información que era certera, Karina Iavícoli la suya y no entendí que pasó con Marcela. Cada uno tiene su derecho a estar enojado”, deslizó, filosa.

Foto: Captura de TV

LAURA UBFAL DIO SU VERSIÓN SOBRE LA PELEA CON MARCELA TAURO EN INTRUSOS

“No me molesta, pero que te traten de mala compañera no es lindo. Me desmintieron a mí. Fue al revés”, señaló, sobre el origen del conflicto y las palabras de Tauro que le molestaron.

Laura también se refirió a la versión de que tendría varios frentes abiertos en el ciclo. “A lo mejor me conocen menos. Ellos son más históricos, están unidos. Son más amigos fuera del programa”, señaló.

Pero cuando volvió a referirse a por qué Tauro la cruzó, volvió a la carga. “Marcela, no sé, parece que es una institución adentro de Intrusos. Entonces, a lo mejor sería por eso”, concluyó.