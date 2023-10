Son días agitados para Intrusos. La pelea entre Marcela Tauro y Laura Ubfal al aire expresó el malestar que parecería existir en el ciclo. Hoy, en el día que volvían a compartir pantalla las periodistas, el ciclo arrancó sin Tauro en su lugar y Flor de la Ve habló de lo que pasaba.

Después de casi media hora en la que no se hizo mención a la ausencia de la panelista y en medio de un paro gremial que los obligó a salir desde otro estudio, la conductora explicó mientras se sentaba en la silla vacía.

“¿Qué pasa? No, no soy la Tauro para todos los que están preguntando”, empezó diciendo.

Foto: Captura de TV Por: Ivan Basso

FLOR DE LA VE QUÉ PASÓ QUE ARRANCÓ INTRUSOS SIN MARCELA TAURO

“La Tauro se está maquillando”, aseguró la animadora, mientras Guido Zaffora hacía la pregunta de rigor. “¿No viene?”, indagó.

“¡Obvio que no! ¿Cómo no va a venir? Vine acá para hacerte compañía para que no estés tan solo”, bromeó.

“La gente que pregunta dónde está la Tauro. Ella viene de la radio, estaba trabajando y se está retocando”, señaló, sobre Marcela que finalmente ocupó su lugar una hora después del arranque.