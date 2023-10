Mientras la causa que inició contra su ex, Ricky Diotto, por violencia de género sigue su curso, María Fernanda Callejón perdió a su abogada, ya que Martina Aslan decidió dejar de representarla, y dejó en claro que lo hizo por varias razones.

En una charla con los Socios del espectáculo, Martina Aslan buscó dejar en claro que su decisión de dejar de representar a la actriz fue a causa de los obstáculos que la propia María Fernanda le ponía en el camino y que ella “no puso los límites necesarios cuando había que ponerlos”.

“Era imposible la comunicación entre nosotras y eso imposibilitó la labor de nuestro equipo”, dijo Aslan, que contó que elevaron once causas contra Diotto entre familiares y penales. “La culpa quizás la tuve yo quizás, porque no puse los límites necesarios en el momento en el que había que ponerlos, entonces hubo una especie de abuso de confianza”, explicó la letrada.

POR QUÉ LA ABOGADA DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN RENUNCIÓ A REPRESENTAR A LA ACTRIZ

“La realidad es que Fernanda era como muy demandante y no me refiero al trabajo que teníamos que hacer, sino en el sentido de tener que estar con una atención y asesoramiento exclusivo las 24 horas”, señaló Martina al cronista de Socios.

“No nos olvidemos que lo que hacemos nosotros es trabajar y, si uno exige al cien, entonces el pago tiene que ser al cien”, analizó la abogada, que explicó que trabajó para María Fernanda Calllejón por el término de cuatro meses.

“A veces me pasaba que le pedía documentación y me contestaba que estaba trabajando, y que no podía mandarla. Por momentos me hacía sentir que ella me estaba haciendo un favor a mi cuando lo único que queríamos era que avanzara las causas”, ejemplificó Aslan, que recordó que “quedaron algunos pagos pendientes”.

Finalmente, la letrada explicó que el viernes pasado le presentaron la renuncia a Callejón se comunicaron con la doctora Elba Marcovecchio, representante de Ricky Diotto, quien le agradeció el gesto porque “la cooperación de los letrados es clave” en estos casos.

