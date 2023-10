Alexis “El Conejo” Quiroga habló a corazón abierto del intento de suicidio de Maxi Guidici, a quien conoció en la casa de Gran Hermano 2022 y de quien se hizo muy amigo tras su estadía en el reality.

“Sé que hay un parte médico que dijo una cosa y un policía dijo otra. Personalmente, yo fui, lo vi y no dudo en absoluto. No creo que me haya mentido en una cosa así. Él se caía, no emitía palabra”, expresó en diálogo con Estamos Okey, el programa de Pampito y Guido Záffora.

Acto seguido, reveló qué trabajo le consiguió para que retome su actividad laboral durante la temporada de verano. “Le urgió algo con un teatro, que no lo quiero quemar porque no sé. Espero que se le dé. Yo le acerqué la propuesta. Cuando yo le fui con esto, mejoró (anímicamente)”, sumó Conejo, cariñoso con su amigo.

¿MAXI GUIDICI SE SUMA AL BAILANDO 2023?

Antes de cerrar, El Conejo habló de la posibilidad de que su amigo regrese a la TV, y dudó de si sería beneficioso para él sumarse a un programa como el Bailando 2023 tras su intento de suicidio.

“Él tiene ganas. No sé... Es muy temperamental; siente mucho o no siente. Blanco o negro”, cerró, visiblemente preocupado.