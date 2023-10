Antes de que culminara la nota que dio en su visita a Poco correctos, el programa que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece, Ronnie Arias logró poner colorada a la actriz con su “pregunta incorrecta”.

“En algún momento, ¿tuviste una estrecha relación con un chofer de la línea 129, ramal 14, que en la tímida te decía Polaquita?”, quiso saber el panelista. A lo que la invitada no ocultó su asombro por esta información: “¡Chicos, qué calor!”, atinó a decir.

“Es real. Me mudé muy joven a Capital porque ya trabajaba. Cuando tenía, creo que 18 años, yo estaba becada en la escuela de Julio Bocca, donde también atendía los teléfonos ahí, y me tomaba desde Quilmes el 129″, agregó.

Y siguió: “A esa hora, más o menos a las 7 de la mañana, el colectivo estaba abarrotado de gente, pero yo ya tenía buena onda con el chofer, que pasaba siempre a esa hora. Paraba y yo iba ahí toda apretada”.

“Y el chofer me decía: ‘Pasá, Polaca’, ‘¿qué hacés, Polaca?’, y yo me bajaba en el Correo Central. ¿Qué será de su vida? No me acuerdo del nombre, Carlos creo que se llamaba, pero era súper buena onda. Muchas veces me fió”, cerró Nair Calvo, entre risas.

EL DULCE VIDEO DE JULIETA NAIR CALVO MOSTRANDO TODO SU EMBARAZO HASTA LOS PRIMEROS DÍAS DE SU BEBÉ

En medio de la felicidad que vive a pocos días de la llegada de Valentino, el hijo que tuvo con Andrés Rolando, Julieta Nair Calvo compartió un significativo posteo con el que enterneció a sus seguidores.

La actriz publicó un video donde se ve el proceso de su embarazo y cómo fue creciendo su pancita con el correr de los días hasta los primeros días del nuevo integrante de la familia.

“La magia”, escribió Nair Calvo en su cuenta personal de Instagram y su publicación cosechó todo tipo de comentarios amorosos de los usuarios, quienes la felicitaron por transitar esta hermosa etapa en su vida.